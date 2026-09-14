Timori del Psd’Az di Sassari per la proposta di ampliamento delle Zone di protezione speciale. Stamattina, nel capoluogo turritano, gli esponenti sardisti si sono espressi in conferenza stampa sulla consultazione pubblica avviata in merito dalla Regione Sardegna qualche mese fa.

«La proposta riguarda il Lago Baratz e Monte Forte, per una superficie complessiva di circa 9.500 ettari, e i territori dei comuni di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri, per un’estensione di 51.883 ettari» viene ricordato durante l’incontro che ha visto la partecipazione del segretario della Federazione di Sassari, Gavino Gaspa, del coordinatore del Dipartimento Agricoltura e Ambiente della Federazione, Tore Piana, del segretario della sezione Futuro e Indipendenza, Lello Masia, e del dirigente Giampiero Manai.

Gaspa ha espresso «preoccupazione per il possibile impatto dei nuovi vincoli sulle attività agricole e di allevamento, che potrebbero essere condizionate negativamente dall’ampliamento delle aree Zps».

«Il Psd’Az territoriale di Sassari- si è concluso- proseguirà pertanto l’attività di informazione nei territori interessati dalla proposta regionale e organizzerà iniziative specifiche con il coinvolgimento di tecnici esperti».

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