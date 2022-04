E’ iscritto nel registro degli indagati Michele Delrio, titolare della ditta edile di Sorso dove lavorava Salvatore Piras, il giovane di 23 anni di Ossi morto mentre caricava su un furgone i telai di un ponteggio. Il muratore è stato travolto da una pila di elementi di una impalcatura.

L’incidente, venerdì scorso poco dopo le 11, all’ingresso di un deposito del materiale edile della ditta Delrio costruzioni, un capannone situato nella zona Pip di Sorso messo sotto sequestro su disposizione della Procura. Nel frattempo è stato affidato l’incarico al medico legale per procedere all’esame autoptico sul corpo del giovane 23enne per stabilire le cause della morte.

Di seguito, non appena l’Autorità giudiziaria restituirà la salma ai familiari, verrà decisa la data dei funerali a Ossi in cui il sindaco Pasquale Lubinu proclamerà il lutto cittadino, decisione condivisa col sindaco Fabrizio Demelas che ufficializzerà il lutto anche a Sorso.

Due comunità affrante dal dolore per l’ennesima morte sul lavoro, per un giovane che si era affacciato da soli sei mesi al cantiere. I carabinieri della compagnia di Sorso e gli ispettori dello Spresal stanno visionando le telecamere per capire quali dispositivi di sicurezza fossero a norma al momento dell’incidente.

© Riproduzione riservata