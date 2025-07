La ruota panoramica, una delle attrazioni che abbelliva il litorale di Porto Torres, lascia la città. Si stanno concludendo in queste ore le operazioni di smontaggio della struttura, gestita dalla società Claudi Ebel Dina della Moruzzi Group, inaugurata il 18 aprile scorso senza però riscuotere successo fra i cittadini e neppure tra i turisti.

La posizione davanti al mare del Golfo dell’Asinara non ha dato i risultati sperati e le entrate non hanno compensato le spese. Troppo alti i costi di gestione rispetto alla risposta del pubblico che non è arrivata. La ruota panoramica alta 32 metri e composta da 24 cabine era programmata con luci a Led e a risparmio energetico, allestita circa tre mesi fa non ha raccolto il gradimento degli utenti nonostante l’area abbia ospitato diverse iniziative di spettacolo e della tradizione.

Da ieri gli operai sono al lavoro per smontare le ultime cabine e l’intera struttura, un intervento costoso a cui si aggiunge la spesa per l’occupazione del suolo pubblico. Da oggi la piazza Eroi dell’Onda non sarà più illuminata dalle luci della grande ruota che regalava bellezza a quel tratto di spazio davanti al mare.

© Riproduzione riservata