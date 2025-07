Dopo l’intervento di riqualificazione architettonica e messa in sicurezza, il sito monumentale dell’Anfiteatro e della Fontana della Billèllera, di Sorso, riapre ufficialmente al pubblico.

«Quando dici Sorso, dici Billèllera e viceversa – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas – per questo possiamo oggi dire, con emozione e orgoglio, che con la conclusione dei lavori che hanno interessato questo sito storico la nostra Città si è ripresa uno dei suoi simboli più autentici. Non si tratta soltanto del completamento di un’opera pubblica, ma del raggiungimento di un obiettivo che va al cuore della nostra gente e che l’amministrazione ha fortemente voluto: restituire alla nostra Comunità un luogo iconico che rappresenta l’anima profonda del nostro essere sorsensi. La Billèllera non è un semplice sito monumentale, è memoria viva, è cultura, è storia, è appartenenza. È quel luogo in cui intere generazioni hanno vissuto momenti quotidiani di socialità, dove si riconoscono ancora oggi le nostre radici più genuine».

«Questo intervento – prosegue il sindaco – è anche la dimostrazione concreta di cosa significhi investire sul patrimonio identitario della Città. Vogliamo riportare la Billèllera al centro della vita culturale e sociale di Sorso, con un progetto che guarda al futuro senza perdere di vista la memoria. Il nostro impegno non si esaurisce con l’inaugurazione, che si terrà sabato 19 luglio prossimo alle ore 19.30; ora inizia una nuova fase in cui il sito tornerà ad ospitare eventi, spettacoli, iniziative pubbliche, rafforzando quel legame inscindibile tra luogo, cittadinanza e identità collettiva. Ringrazio chi ha lavorato con impegno e competenza a questo progetto e invito tutti i cittadini a partecipare e vivere questo spazio con il rispetto e l’amore che merita».

Antonello Peru, consigliere regionale e comunale, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Sorso e la Regione Sardegna. Dopo importanti interventi su piazze, parchi, impianti sportivi, centri culturali e religiosi, e la messa in sicurezza del territorio, si aggiunge oggi un traguardo particolarmente atteso: la riqualificazione di uno dei luoghi più emblematici della città: il sito monumentale della fontana “Billèllera” e il suo anfiteatro, pronto a ospitare eventi e momenti di condivisione. «Restituiamo alla città – dichiara Peru – un luogo carico di identità e bellezza, che potrà essere di nuovo vissuto dalla comunità e apprezzato dai visitatori. È la dimostrazione concreta di come una visione condivisa e un lavoro sinergico possano generare valore e migliorare la qualità della vita».

Investire sul patrimonio pubblico – conclude – «è un atto di responsabilità verso i cittadini e verso chi sceglierà Sorso come meta da scoprire e vivere».

A celebrare la riapertura del sito sarà, sabato 19 luglio, il Billèllera Music Festival, primo grande evento ospitato nel rinnovato anfiteatro. A seguire, domenica 20 luglio, sarà la volta dello spettacolo del comico Giovanni Cacioppo di Zelig.

