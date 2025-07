A Tissi il cimitero comunale sarà più inclusivo e sicuro grazie all’opera di riqualificazione avviata nei giorni scorsi con i lavori ufficialmente iniziati per il completamento della nuova area e il miglioramento delle infrastrutture esistenti. Il progetto, del valore di 120 mila euro, è cofinanziato dalla Regione Sardegna e dall’amministrazione comunale, con l’intento di offrire ai cittadini un luogo di raccoglimento decoroso e rispettoso della memoria dei defunti.Il piano prevede una serie di interventi strutturali finalizzati a rendere il cimitero più fruibile e accogliente. Tra le principali opere figurano la realizzazione di nuovi viali nella zona di recente costruzione, la creazione di spazi destinati ai loculi e la costruzione di aree riservate alle tombe familiari. «Siamo orgogliosi di poter migliorare le infrastrutture e garantire ai cittadini un luogo di raccoglimento più sicuro e decoroso- ha dichiarato il sindaco Gian Maria Budroni.- Questi interventi rispondono all’esigenza di rendere il nostro cimitero più accessibile e inclusivo, soprattutto per le persone con mobilità ridotta.» Particolare attenzione sarà dedicata alla porzione più antica del cimitero, dove è situata la camera mortuaria. Qui saranno cementati i camminamenti, attualmente in terra, per garantire maggiore sicurezza e migliorare l’accessibilità. Verranno inoltre installati parapetti di protezione tra i vari terrazzamenti e sostituite le vecchie grate per lo scolo delle acque meteoriche.«Il nostro impegno-sottolinea Budroni- è quello di consegnare alla comunità un cimitero rinnovato e curato, simbolo di rispetto e attenzione per il patrimonio locale. Questi interventi rappresentano un passo significativo verso una comunità più inclusiva e sensibile alle esigenze di tutti.» Il progetto prevede infine il potenziamento della rete idrica, per migliorare il funzionamento delle fontanelle presenti all’interno del cimitero.I lavori, che si concluderanno il 30 settembre prossimo, trasformeranno il cimitero comunale in un luogo più decoroso, sicuro e funzionale, rispondendo alle esigenze della cittadinanza.

