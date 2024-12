A Torralba piazza Serra diventa il centro delle festività natalizie con una serie di eventi pensati per la famiglia. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre, una giornata ricca di emozioni, con i mercatini di Natale che offriranno un'ampia selezione di prodotti artigianali, gastronomici e decorazioni natalizie, creando l'atmosfera perfetta per trovare regali unici, oggetti originali e gustare specialità locali fresche, mentre la Casa di Babbo Natale regalerà un'esperienza magica ai più piccoli, che potranno consegnare le proprie lettere direttamente al vecchio con la barba bianca, esplorare la sua "fabbrica dei regali" e divertirsi con gli elfi in giochi e attività coinvolgenti.

Una parata natalizia, animata da Babbo Natale, elfi, trampolieri e giocolieri, attraverserà le strade del paese, invitando il pubblico a partecipare indossando accessori natalizi e creando un'atmosfera festosa e vibrante. Per i bambini, ci saranno attività come giochi gonfiabili, laboratori creativi e truccabimbi nel pomeriggio, progettati per stimolare la loro creatività e garantire loro divertimento, mentre gli adulti potranno godersi canti natalizi, degustazioni enogastronomiche e un aperitivo natalizio presso vari stand, arricchendo l'atmosfera con gusto e melodia.

La giornata si concluderà con una cioccolata calda e panna per tutti, seguita da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la piazza, mentre la serata continuerà con musica e balli grazie a un DJ set per chiudere in bellezza.

