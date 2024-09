La città di Porto Torres ha salutato, questa mattina, l’arrivo della Costa Pacifica, il gigante della flotta Costa approdato poco prima delle 8 nel molo Asi 1 dello scalo industriale.

A bordo quasi 3.700 passeggeri, prevalentemente di nazionalità spagnola, francese ma anche italiana e nord europea, che hanno già prenotato a bordo diverse escursioni nel territorio.

Gli altri passeggeri verranno accompagnati a visitare la città in autonomia usufruendo del servizio navetta che li condurrà alla Torre aragonese dove, per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, sarà allestito l’info point dell’Ufficio turistico comunale.

Un esperimento per lo scalo marittimo turritano che affronta l’accoglienza di un così importante numero di visitatori. Un’opportunità per lo scalo del Nord Ovest che, coinvolgendo i centri vicini, dovrà costruire un sistema di accoglienza in grado di soddisfare le esigenze dei crocieristi.

Per gli operatori economici locali – commercianti, attività di ristorazione, operatori culturali, e turistici – potrà essere l’occasione per offrire ai turisti i loro prodotti e servizi.

© Riproduzione riservata