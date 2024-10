La Camera di Commercio di Sassari – tra i soci fondatori dell’Associazione “Mirabilia – European Network of UNESCO Sites” – , fa parte del Network per la presenza della festa dei Candelieri nel territorio del sassarese, riconosciuta dal 2013 Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO in quanto parte della Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla. L'ente camerale sarà presente a Perugia alla XII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e alla VIII edizione di Mirabilia Food&Drink con una delegazione di nove imprese dei settori turistico e agroalimentare.

Il 14 e 15 ottobre 2024 le imprese del Nord Sardegna aderenti, accompagnate dai referenti camerali dell’Ufficio Progetti di Cooperazione e Strategici, parteciperanno a molteplici sessioni B2B con buyers internazionali, finalizzate a favorire la nascita di collaborazioni, progetti innovativi e partenariati, promuovendo così il territorio e la sua offerta.

Alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale prenderanno parte quattro imprese del settore turistico in incontri con buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel, ecc.) provenienti, oltre che dall’Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Giappone e dalla Corea. Il Mirabilia Food & Drink, invece, vedrà protagonisti delle sessioni B2B i rappresentanti delle cinque imprese del settore agroalimentare e vinicolo e buyers internazionali di differenti Paesi – tra cui America centrale e del Sud, Corea, Thailandia, Hong Kong, Australia, Emirati Arabi, e Marocco -, sempre più esigenti ed attenti ad un turismo di elevata qualità targato Made in Italy.

