Proseguono i seminari informativi Aspal (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), a Porto Torres, dedicati all’autoimprenditorialità, in virtù del bando regionale “Progetto Isole Minori”, finalizzato a fornire incentivi ai giovani dai 18 fino ai 35 anni per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori strategici dello sviluppo locale. I prossimi due seminari sono in programma il 17 e il 31 ottobre, dalle 10 alle 12.30 presso la sede dell’Ente Parco dell’Asinara, via Ponte Romano 81. L’obiettivo è informare i partecipanti su strumenti e modalità per avviare nuove attività imprenditoriali grazie al supporto e ai suggerimenti del personale Aspal. L’Avviso “Progetto Isole minori” è stato pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione Sociale a maggio 2025. Il bando prevede un incentivo da 50 mila euro a fondo perduto per lo sviluppo di un’attività da parte di persone under 35. I territori coinvolti sono Porto Torres, Calasetta, Carloforte, Sant'Antioco e La Maddalena. L’avviso intende fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro legate alla valorizzazione del territorio, incentivando l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo in particolare, la riqualificazione dell’offerta turistica su nuovi modelli di turismo innovativi e a vocazione ambientale, nonché alla qualificazione dell’offerta di servizi. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2025.

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna, all’interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale.

© Riproduzione riservata