Un dono salvavita a Sassari. È l'acquisto di uno strumentario, grazie all'associazione Gianni Fresu, per la chirurgia mini-invasiva neonatale – unico in Sardegna – e di un rilevatore di vene. Apparecchiature costate 50mila euro, una cifra raccolta con le iniziative svolte dal sodalizio guidato da Salvatore Fresu sul territorio turritano, e con il contributo del Comune di Porto Torres e della Fondazione di Sardegna. Stamattina la consegna formale nei reparti di Chirurgia pediatrica e neonatale e di Clinica pediatrica, della donazione realizzata dall'Associazione Gianni Fresu. La Chirurgia pediatrica e neonatale aveva già ricevuto con anticipo una parte della strumentazione, permettendo ai chirurghi della struttura guidata dal professor Francesco Saverio Camoglio di realizzare un intervento urgente su una piccola neonata, di appena tre giorni.

I chirurghi pediatrici e neonatali hanno operato la piccola di appena due kg affetta da una patologia che richiede un intervento chirurgico da realizzare entro le prime 48-72 ore di vita. Attraverso la realizzazione di tre piccoli fori della dimensione di tre millimetri nell'addome della piccola, gli specialisti, con la nuova strumentazione chirurgica mini-invasiva, hanno effettuato l'intervento in laparoscopia. Stamattina i chirurghi erano ancora una volta in sala per realizzare un nuovo intervento su un altro piccolo paziente affetto da una patologia congenita particolarmente complessa.

Il rilevatore di vene professionale invece, per la Clinica pediatrica, proietta l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea con precisione e rapidità, consentendo all'equipe medica di trovare facilmente le vene, osservare spessore vascolare, lunghezza, curva e ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura, riducendo al minimo il dolore. Il macchinario è anche dotato di supporto e carrello. Presenti tra gli altri alla consegna il commissario straordinario dell'Aou di Sassari Mario Carmine Palermo, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del primo cittadino di Porto Torres Massimo Mulas e del direttore della Clinica pediatrica Gianfranco Meloni.

