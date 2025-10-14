L’amministrazione comunale di Ittiri promuove l’incontro organizzato dalla Consulta Giovanile che si terrà lunedì 20 ottobre alle ore 21 presso l’Ex Pretura, in Via Sassari 52. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle attività della Consulta Giovani e di favorire il coinvolgimento attivo dei giovani nelle politiche locali. Durante l’incontro sarà possibile approfondire il ruolo e le finalità della Consulta, proporre idee e iniziative e contribuire alla costruzione di uno spazio condiviso di partecipazione e cittadinanza attiva. La Consulta Giovani rappresenta uno strumento di dialogo tra i giovani e l’amministrazione, finalizzato a raccogliere proposte, bisogni e suggerimenti, con l’intento di sviluppare progettualità volte alla crescita culturale e sociale della comunità. Il Comune ha rivolto l’invito a tutti i giovani e ai cittadini interessati a prendere parte all’incontro, per condividere idee, esperienze e prospettive utili alla valorizzazione del territorio e alla promozione di una partecipazione consapevole e responsabile.

