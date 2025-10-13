Tavolini, sedie, tende e bombole gpl: è l'arredo dei camper piazzati abusivamente nei parcheggi della spiaggia di Pazzona, uno dei tanti lidi ancora affollati sul litorale di Stintino.

Questa mattina il blitz degli uomini della compagnia barracellare al comando di Gavino Depalmas, impegnati a perlustrare la costa anche fuori stagione, con le belle giornate che invitano i turisti a trascorrere le vacanze al mare.

Questa volta ad azzardare una sosta abusiva con tanto di allestimento di vari servizi sono stati alcuni vacanzieri svizzeri, noti per la loro precisione, accampati con tutto il necessario per una vera vacanza in assoluto relax. Poco distante, nella spiaggia delle Saline, un altro campeggio abusivo.

Una intera famiglia è stata sorpresa mentre consumava il pasto con estrema comodità, davanti ai tavolini apparecchiati e la bombola Gpl. È la scena che si sono trovati davanti le divise verdi al lavoro per combattere il degrado causato da campeggi abusivi improvvisati da decine di camperisti stranieri. Per i trasgressori è scattata la sanzione.

