Con la riqualificazione dell’ex scuola agraria, a Ittiri nasce un nuovo polo d’eccellenza per l’infanzia, moderno, sicuro ed efficiente. La nuova struttura è stata inaugurata alla presenza del sindaco Antonio Sau.

L’Amministrazione comunale che ha deciso di investire sui bambini ha impiegato risorse pari a circa 1,5 milioni di euro per recuperare l’ex Istituto Agrario, finanziando l’opera con fondi Pnrr, risorse comunali, fondi per la messa in sicurezza e incentivi del Conto Termico.

L’edificio è oggi efficientato al cento per cento dal punto di vista energetico e ospiterà un asilo nido potenziato, che passa da 24 a oltre 40 posti, rispondendo concretamente alle liste d’attesa, richieste avanzate dalle famiglie che potranno soddisfare le loro esigenze.

Il complesso sarà un centro sociale per l’infanzia e la famiglia, con un Centro per la famiglia (Plus), spazio ludico per i più piccoli, un servizio moderno e completo per tutto il territorio, anche in un momento di calo demografico, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie. Riqualificata anche l’area esterna, pensata per il gioco e la sicurezza dei bambini.

