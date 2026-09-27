A Ittiri entra in vigore il nuovo Piano sulla viabilità con l’istituzione del senso unico nel centro urbano. Da giovedì 1 ottobre saranno operative, a seguito delle necessarie ordinanze dirigenziali, le modifiche alla circolazione stradale approvate con le delibere di Giunta, finalizzate alla riorganizzazione e all'ottimizzazione della circolazione stradale in alcune aree del centro urbano. I provvedimenti, volti a migliorare la fluidità del traffico stradale, incrementare la sicurezza dei pedoni e razionalizzare la sosta veicolare, prevedono l’istituzione del senso unico di marcia nelle strade di via Paglietti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Giovanni e via Ospedale. Nell’area di via Sechi, di via Leoni, via Delogu, dove è prevista l’attivazione di una nuova regolamentazione coordinata del flusso veicolare che interesserà l’intera estensione di via Sechi, il tratto di via Leoni compreso tra l'intersezione con via Sechi e via Delogu e il tratto ricompreso tra l'intersezione di via Delogu stessa e l’innesto su Corso Vittorio Emanuele. Senso unico anche in via Montesile, nel segmento compreso tra l’incrocio con via Amsicora e vicolo Montesile. L’effettiva entrata in vigore dei singoli sensi unici e la definizione delle specifiche direzioni di marcia consentite sono state formalizzate con l'emissione delle relative ordinanze dirigenziali da parte del Corpo di Polizia Locale. I provvedimenti diventeranno operativi esclusivamente a seguito del completamento delle operazioni di posa della nuova segnaletica stradale verticale e orizzontale.

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