C’è anche Giuseppe Bancalà, il maro’ di Porto Torres, tra coloro che hanno ricevuto la medaglia d’oro all’onore.

La cerimonia di consegna, in occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi nella seconda guerra mondiale, si è tenuta il 22 settembre presso la sala Sciuti del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari.

La Prefetta di Sassari Carla Di Quattro, alla presenza dei familiari degli insigniti, dei Sindaci dei Comuni interessati e delle Autorità civili e militari, ha consegnato le Medaglie d’onore alla memoria di otto militari italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Giuseppe Bancalà, nato nel 1922, fu arruolato nel luglio del 1942 nella regia Marina e assegnato al comando Gran guardia polveriere e stabilimenti di La Spezia.

In seguito agli eventi successivi all’allarmistizio dell’8 settembre del 1943, fu catturato dalle truppe tedesche e deportato in un campo di concentramento in Germania.

Mori a Dieburg il 4 gennaio 1945 ad appena 22anni. Oggi riposa nel cimitero militare italiano d’onore di Francoforte.

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