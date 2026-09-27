Muore travolto dal trattore mentre lavora, il dramma in Spagna: la vittima è sardaLa tragedia in un’azienda agricola nell’isola di Maiorca
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha perso la vita ieri mattina in Spagna Antonio Serra, originario di Thiesi. Il 40enne, da tempo residente all’estero, è deceduto, secondo quanto riportano le agenzie di stampa spagnole, a causa di un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Bunyola, nell’isola di Maiorca.
L’uomo avrebbe urtato dei fili mentre stava compiendo degli interventi di manutenzione, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. Il trattore, di cui era alla guida, si sarebbe ribaltato schiacciandolo. Inutili i soccorsi del personale medico.
Serra, descritto da tutti come un gran lavoratore, lascia una moglie e un figlio.