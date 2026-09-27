Ha perso la vita ieri mattina in Spagna Antonio Serra, originario di Thiesi. Il 40enne, da tempo residente all’estero, è deceduto, secondo quanto riportano le agenzie di stampa spagnole, a causa di un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Bunyola, nell’isola di Maiorca.

L’uomo avrebbe urtato dei fili mentre stava compiendo degli interventi di manutenzione, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. Il trattore, di cui era alla guida, si sarebbe ribaltato schiacciandolo. Inutili i soccorsi del personale medico.

Serra, descritto da tutti come un gran lavoratore, lascia una moglie e un figlio.

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