La Asl di Sassari cerca medici per l'assistenza primaria a Ittiri. L'azienda sanitaria locale attraverso Ares Sardegna ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’assegnazione di un incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l’ambito 2.2 Distretto di Alghero, nel comune di Ittiri, con scadenza alle 12 del 5 ottobre. L’avviso è comunque senza scadenza, decorso tale termine senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto.

Un altro avviso di assistenza primaria interessa il comune di Olmedo con scadenza sempre il 5 ottobre a mezzogiorno. Resta in vigore la stessa procedura una volta scaduti i termini. Ovvero decorso tale termine senza che siano arrivate istanze, i professionisti interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec all’indirizzo: medconvenzionata.aslsassari.

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