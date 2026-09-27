È stato inaugurato questa mattina il progetto che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito della vallata di Sa Conza Ezza, a Sennori, un’area per le arrampicate nel territorio comunale che, grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione The Hole Climbing Sennori, torna a vivere e si apre a una nuova vocazione sportiva e naturalistica.

Il Comune ha siglato la convenzione per la gestione del sito, dove l’associazione ha realizzato e attrezzato le pareti dedicate all’arrampicata sportiva, creando un nuovo punto di riferimento per gli appassionati e per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina.

L’accesso alla falesia è da Sennori, in via Don Giovanni Minzoni. Sa Conza Ezza propone nuovi settori di arrampicata nel Nord Sardegna a partire dal Settore alto, particolarmente adatto alla stagione invernale; Settore basso, praticabile durante tutto l’anno, con una suggestiva parete a strapiombo.

Un lavoro reso possibile anche grazie alla passione e alla competenza di Marco Corda e Giovanni Solinas, che hanno curato la chiodatura della falesia, e all’impegno dei tanti volontari e appassionati che hanno contribuito alla realizzazione e alla valorizzazione dell’area.

E proprio oggi, domenica 27 settembre, l’amministrazione ha accompagnato questa inaugurazione con l’Open Day in Falesia, organizzato da The Hole Climbing Sennori, una giornata gratuita e aperta alla cittadinanza, dedicata ad adulti, bambini, principianti e semplici curiosi.

Una occasione per conoscere da vicino l’arrampicata, provare questa disciplina in sicurezza e, soprattutto, scoprire un angolo del nostro territorio da una prospettiva nuova. Sa Conza Ezza è oggi uno spazio che unisce sport, natura, aggregazione e valorizzazione del territorio.

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