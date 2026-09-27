La Gmd Costruzioni di Sorso ha vinto, ieri a Sassari, l’Ediltrophy Sardegna 2026, la gara di arte muraria ospitata negli spazi dell’Ex-ma. I maestri artigiani Nieddu e Navarra hanno prevalso, in circa tre ore, realizzando una panchina in mattoni di terracotta e lastra di granito, e aggiudicandosi l’opportunità di partecipare alla finale nazionale, in programma il prossimo 10 ottobre alla fiera Saie di Bologna. Sul podio sassarese salgono anche La Piramide Srl, secondo posto grazie all'opera dei fratelli Pischedda, e la ditta Antonio Casu che, oltre al terzo piazzamento con i maestri Casu e Sale, ha ricevuto il premio "Lavorare in Sicurezza". Promossa da Formedil Nord Sardegna, con il patrocinio del Comune di Sassari e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, la manifestazione coordinata dal direttore Fiorenzo Piu, oltre alla gara, ha rappresentato anche una vetrina sul mondo delle costruzioni. Il focus si è concentrato sui giovani dell’Istituto "Devilla" di Sassari, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, coinvolti in percorsi di orientamento sul campo e in due laboratori sulla realtà virtuale applicata alla formazione, curata da XRiT di Sassari e, nell’altro, sull'utilizzo degli esoscheletri professionali per abbattere lo sforzo fisico dei lavoratori. Le sfide organizzative e tecniche sono state al centro della tavola rotonda “Presente e futuro del settore delle costruzioni in Sardegna”, moderata dalla giornalista Rachele Falchi. Dal dibattito è emerso come il settore stia vivendo una rivoluzione guidata da digitalizzazione, intelligenza artificiale, robotica e sistemi BIM. Un nuovo corso a cui sta rispondendo l’Accademia delle Costruzioni, il progetto formativo targato Formedil per far dialogare l'esperienza dei maestri artigiani con le nuove generazioni. I relatori hanno sottolineato poi la necessità di una sinergia tra progettisti e imprese, sostenuta dagli Ordini professionali. L'evento ha visto anche la presenza delle istituzioni con i saluti del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del commissario dell'Accademia Francesco Ginesu, insieme a quelli della dirigente del "Devilla", nonché assessora comunale alla Cultura, Nicoletta Puggioni. Tra gli interventi quelli del presidente di Ance Sardegna, Pierpaolo Tilocca, insieme ai vertici di Formedil Nord Sardegna Stefano Marcolongo, per Ance, e di Luca Scanu, Filca-Cisl.

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