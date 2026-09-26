Un percorso musicale tra i secoli e le culture popolari sarà il cuore del tradizionale concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio, venerdì 2 ottobre al teatro Comunale di Sassari, con inizio alle 20.30. L'autore delle musiche d Nuraxi - Miti, memorie e identità è Federico Agnello che dirigerà l'orchestra del “Canepa”. L'ingresso è gratuito.

Il programma attraversa epoche, luoghi e suggestioni differenti, legati da un filo comune: il rapporto tra il racconto del passato, la memoria collettiva e l’identità dei popoli e dei territori. Dalle radici greche del Sud Italia alla guerra di Troia, dalla memoria di Hiroshima e Nagasaki alle tradizioni della Val Rendena, la musica diventa strumento per rievocare storie, immagini e patrimoni culturali.

Tra i brani originali, verrà eseguita Nuraxi, la composizione che dà il titolo al concerto: appartenente al primo periodo creativo di Federico Agnello, si ispira alla civiltà nuragica e alle sue architetture di pietra, alternando atmosfere misteriose, richiami alla danza e suggestioni legate al paesaggio sardo. Il brano ha vinto nel 2011 il primo premio al Concorso internazionale di composizione per banda “La Prime Lûs” di Bertiolo.

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