Il Comune di Ittiri ricorda i personaggi che hanno combattuto per la Patria, storie di guerra, di coraggio e di sacrificio e memoria che restano nel ricordo di una comunità. Domenica 25 gennaio alle ore 19, presso il teatro comunale di Ittiri, si terrà la presentazione del libro “Ittiresi combattenti, deportati, internati, antifascisti, deceduti 1940–45” di Giommaria Pinna. Un incontro per riscoprire le storie, i volti e i nomi dei concittadini che hanno vissuto l’orrore della guerra e della deportazione. Il libro rappresenta un vero e proprio atto d’amore verso la comunità e la sua storia, un patrimonio di memoria che appartiene a tutti i cittadini di Ittiri. La serata sarà arricchita da momenti musicali con il concerto in compagnia di Anna Maria Canu – voce, Melissa Cossu – violino, Maria Piera Fadda – pianoforte. L’evento è patrocinato dal Comune di Ittiri. Un’occasione preziosa per ricordare, riflettere e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica.

