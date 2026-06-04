Si sono conclusi gli interventi di completamento del prolungamento di via Antonio Segni nel territorio comunale di Ittiri. L’opera, attesa da tempo, si è resa necessaria per risolvere le criticità strutturali di un tratto viario che, precedentemente sterrato, presentava disagi significativi per i residenti e gli utenti, in particolare in occasione di piogge ed eventi meteorologici particolarmente avversi.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione dei sottoservizi, con il relativo adeguamento tecnico alle esigenze del territorio; ​la messa in sicurezza della viabilità, attraverso la completa sistemazione del piano viabile; il miglioramento dell’accessibilità pedonale, mediante la realizzazione di marciapiedi dedicati.

​Tale opera si inserisce nel più ampio piano di programmazione finalizzato alla riqualificazione delle periferie e al potenziamento della rete viaria interna del Comune di Ittiri. L'obiettivo primario rimane quello di innalzare i livelli di sicurezza, funzionalità e decoro urbano a beneficio dell'intera collettività.

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