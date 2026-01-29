L’amministrazione comunale di Ittiri ha aggiudicato i lavori di consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale di Sos Porchiles, principale via di accesso alla chiesa campestre di San Maurizio.

L'intervento, per un importo complessivo di 313.783 euro, è indispensabile per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area. Le opere previste consentiranno di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata, garantendo un transito privo di rischi sia per la viabilità rurale locale che per i cittadini che si recano presso il luogo di culto.

Conclusa la fase amministrativa di verifica, si procederà alla stipula del contratto per l'avvio del cantiere. Un intervento necessario per la messa in sicurezza della strada soggetta a cedimenti e rischi per le stesse persone che vi transitano e che frequentano la chiesa.

I lavori avranno la durata di circa sei mesi, un intervento complesso per garantire ai residenti il passaggio sicuro verso le campagne. Da tempo infatti la cittadinanza attendeva l'avvio dell'opera considerata di vitale importanza.

© Riproduzione riservata