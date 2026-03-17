Tutela ambientale e rispetto per natura, principi a cui si ispirano i volontari Plastic Free che, nella giornata di domenica 15 marzo a Sennori, sono tornati in azione per proseguire la pulizia del territorio lungo la circonvallazione del paese. L’iniziativa è stata coordinata dalla referente locale Patrizia Grandjean, affiancata da quattro volontarie che con determinazione hanno dedicato la mattinata alla raccolta di plastica e altri rifiuti abbandonati lungo la strada.

Durante l’intervento non sono stati rinvenuti soltanto i rifiuti più comuni, come plastica e vetro, ma anche diversi oggetti ingombranti che avrebbero dovuto essere smaltiti correttamente negli appositi centri di raccolta. Tra i materiali recuperati figurano un motore di barca, un sedile di automobile, un martello pneumatico, attrezzi da piastrellista e altri oggetti metallici. Nel corso della pulizia sono state trovate anche alcune siringhe da insulina e rifiuti che emanavano un forte odore, probabilmente riconducibili a resti di animali.

Nonostante le difficoltà e le condizioni poco piacevoli, le volontarie hanno portato a termine l’intervento raccogliendo complessivamente oltre 120 chilogrammi di rifiuti.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore esempio di cittadinanza attiva e richiama l’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti: per tutelare l’ambiente, è fondamentale utilizzare gli eco-centri presenti sul territorio, aperti quotidianamente per il conferimento dei materiali.

Plastic Free ha già annunciato il prossimo appuntamento a Sennori: il 12 aprile si terrà una passeggiata ecologica nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più cittadini nella cura del territorio e nella difesa dell’ambiente.

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