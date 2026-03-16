Due giornate di approfondimento a Sassari sul tema “Alfabetizzazione finanziaria e digitale nell’era dell’intelligenza artificiale”. le organizza il Dipartimento di Scienze Economiche-aziendali (DiSEA) dell’Universitàdi Sassari giovedì e venerdì. Parteciperanno docenti universitari, esperti del settore finanziario, rappresentanti del mondo bancario, che interverranno come relatori per approfondire le opportunità e le sfide poste dall’integrazione tra educazione finanziaria, innovazione digitale e intelligenza artificiale.

Il workshop si apre il 19 marzo alle 9 nell’aula l’Aula Magna dell’Ateneo sassarese, mentre la giornata successiva sarè ospitata nell’Aula A1 del Dipartimento DiSea.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle iniziative della OCSE Money Week 2026 e rappresenta un’occasione di confronto sui temi dell’educazione finanziaria e delle competenze digitali in un contesto sempre più caratterizzato dall’uso dell’intelligenza artificiale.

Il workshop è finanziato dal progetto DEH-ALMA – Advanced Learning Multimedia Alliance, una rete nazionale che coinvolge 14 università italiane impegnate nella trasformazione digitale della didattica universitaria finanziato dal PNRR – sui fondi Next Generation EU, Missione 4. Nell’ambito dello stesso progetto è stata realizzata la piattaforma digitaleducation.uniss.it, dedicata alla produzione e alla diffusione di contenuti educativi digitali, corsi online e materiali formativi innovativi destinati a studenti, scuole e cittadini. La piattaforma rappresenta uno degli strumenti con cui l’Ateneo contribuisce allo sviluppo del Digital Education Hub nazionale, coordinato dall’Università di Napoli Federico II.

L'evento è inserito nel calendario nazionale delle iniziative riconosciute dal Comitato nazionale per la programmazione delle attività di educazione finanziaria (EDUFIN), in quanto si rivolge in particolare agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori delle province di Sassari, Nuoro e Oristano, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse economiche e nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

© Riproduzione riservata