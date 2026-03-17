Assolti in appello perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza pronunciata oggi in secondo grado a Sassari nei confronti di tre imputati accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 2022 a Porto Torres quando, secondo le accuse, un 39enne di Nuoro cede 10 kg di marijuana a un 55enne di Sassari. Quantità poi dato da quest’ultimo a un’altra persona con il concorso e l’intermediazione di un 32enne anch’egli del capoluogo turritano.

In primo grado i tre, difesi dagli avvocati Nicola Lucchi, Maurizio Serra, Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, erano stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione oltre a 20mila euro di multa.

Ma in Corte d’assise d’appello la sentenza è stata rivista dal collegio presieduto da Maria Teresa Lupinu che, come scritto, ha assolto gli imputati.

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