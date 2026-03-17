Chiuso da ieri sera parte del Parco della Croce a Sassari. E il motivo è scritto su alcuni cartelli affissi dalla polizia locale: “Pericolo cinghiali”.

«Ho avvisato gli agenti che gli animali erano vicino ai bambini. I piccoli stavano facendo una festicciola nell'area giochi e, a un certo punto, si sono inoltrati nel verde per cercarli», riferisce un residente. Sono cinque o sei gli animali che da quasi due mesi scorrazzano nell'angolo di verde, appena comincia a calare il buio.

Presenze che si spostano da via Barzini fino a via Luna e Sole, spesso ribaltando i mastelli e spargendo la spazzatura.

«Tre settimane fa - riferisce Franco, un abitante della zona - uno dei cinghiali mi ha caricato e sono dovuto scappare».

La chiusura del tratto di verde, in attesa che venga sfoltito dell'erba, è una soluzione temporanea e ci sarà da vigilare sugli ungulati e sui loro potenziali attacchi, in una zona dove, per la presenza di tante scuole, i minori sono tanti.



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