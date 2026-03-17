Sassari, cinghiali vicino ai bimbi che giocano: allarme al Parco della CroceLa polizia locale chiude una parte dell’area verde dove si aggira un gruppo di ungulati in cerca di cibo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Chiuso da ieri sera parte del Parco della Croce a Sassari. E il motivo è scritto su alcuni cartelli affissi dalla polizia locale: “Pericolo cinghiali”.
«Ho avvisato gli agenti che gli animali erano vicino ai bambini. I piccoli stavano facendo una festicciola nell'area giochi e, a un certo punto, si sono inoltrati nel verde per cercarli», riferisce un residente. Sono cinque o sei gli animali che da quasi due mesi scorrazzano nell'angolo di verde, appena comincia a calare il buio.
Presenze che si spostano da via Barzini fino a via Luna e Sole, spesso ribaltando i mastelli e spargendo la spazzatura.
«Tre settimane fa - riferisce Franco, un abitante della zona - uno dei cinghiali mi ha caricato e sono dovuto scappare».
La chiusura del tratto di verde, in attesa che venga sfoltito dell'erba, è una soluzione temporanea e ci sarà da vigilare sugli ungulati e sui loro potenziali attacchi, in una zona dove, per la presenza di tante scuole, i minori sono tanti.