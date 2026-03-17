Da una pistola in auto all’arsenale in casa. La polizia locale di Sassari ha arrestato nei giorni scorsi un uomo dopo averlo fermato in via Grazia Deledda perché guidava contromano e aveva colpito quattro autovetture in sosta.

Gli agenti, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti sul posto trovando la macchina segnalata e raggiungendo l’uomo che, nel frattempo, si trovava in una attività commerciale. Il sospetto appariva in palese stato di alterazione psico-fisica e gli agenti, iniziate le verifiche, hanno notato una pistola sul tappetino dell’abitacolo dell’auto.

I controlli successivi hanno consentito di scoprire nell’auto altre tre pistole, cinque valigette per il trasporto di armi, alcuni coltelli a serramanico e numerose munizioni.

Le pistole trovate in possesso dell’uomo, che risultava peraltro evaso dagli arresti domiciliari, in origine delle “scacciacani”, erano state modificate e trasformate in tutto o in parte in armi da fuoco attraverso la lavorazione della canna al tornio, resa cava per consentire il passaggio dei proiettili.

L’indagato aveva per giunta delle munizioni in tasca ma quanto visto dai poliziotti si arricchiva di un capitolo ulteriore con la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati individuati un tornio utilizzato per la modifica delle pistole scacciacani, una pressa per la ricarica delle cartucce impiegata per la fabbricazione di proiettili, numerose cartucce di diversi calibri e munizionamento rigenerato, e proiettili dei calibri .22, .40 S&W e calibro 12.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi, fabbricazione di armi clandestine ed evasione dagli arresti domiciliari.

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