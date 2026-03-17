A Bonorva arriva una nuova pediatra di libera scelta. Il paese di poco più di tremila abitanti attendeva da tempo un nuovo medico per le fasce di bambini e ragazzi. Caterina Zanza, prenderà servizio, nell'ambito territoriale 1 del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu, dalla giornata di domani, 18 marzo, con un incarico provvisorio.

La dottoressa Zanza riceverà i suoi pazienti nell’ambulatorio di corso Umberto I, a Bonorva, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17, nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 11. La scelta potrà essere effettuata dal 18 marzo a Bonorva, presso gli Uffici Scelta e Revoca nel Poliambulatorio di via Vittorio Emanuele III, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 12.15; a Thiesi, nel presidio sanitario, in viale Madonna di Seunis 35, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure inviando una mail all’indirizzo sportellosau.meilogu@aslsassari.it.

In questo caso è necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato.

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