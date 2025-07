Domenica di colori e bellezza per l'Ittiri Folk Festa, il festival internazionale che ha raggiunto la 40esima edizione a cura dell'associazione Ittiri Cannedu e del Comune. Si parte alle 11 nella chiesa di San Pietro con la Messa dei Popoli cantata dal Coro “Bisos e Chertos” alla quale parteciperanno alcuni dei gruppi stranieri.

La Messa sarà trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook dell’associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu”. Alle 18-18.30 partirà dal piazzale del Convento di San Francesco la Gran Parata dei Gruppi per le vie del centro. Parteciperanno il Ballet Folclórico “Tusuy”di Arica (Cile), la Compañia Artistica “Aainjaa” di Bogotà (Colombia), il Ballet Folklórico de la Universidad Autonoma de Cohauila (Saltillo, Messico), il Nan Feng Performing Arts Troupedi Tainan City con la Chung Classical Orchestra (Taiwan), il Ballet Folklorique “Oshala” (Benin), lo “Schwung Steirischer”di Stiwoll (Austria), il Troy O’Herlihy Irish Dance Group di Cork (Irlanda) e FS Vagonárdi Propad (Slovacchia).

Dalla Penisola: la Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, il gruppo musicale “Li Sandandonijre” di Penna Sant'Andrea (Abruzzo) e “Civita Mask” - Le maschere del Carnevale di Venezia. Per la Sardegna sfileranno il Gruppo folk “Pro Loco” di Samugheo, il Gruppo Folk “Giuliana Carta” di Thiesi, le Maschere “Is Arestes e S’Urzu Pretistu” di Sorgono, le Maschere Tradizionali “Sos Cotzulados” di Cuglieri, il Gruppo “Fucilieri” di Jerzu. Il corteo sarà aperto dalle Trombe e Tamburi “Sa Sartiglia”di Oristano e chiuso da Ittiri Cannedu, la Banda Musicale Ittirese e i Carabinieri a Cavallo della Stazione di Foresta Burgos.

Alle 22 l'appuntamento col ballo nel Parco Missingiagu. Nel finale “Tottumpare” con il coinvolgimento del pubblico. Questa mattina la cerimonia di accoglienza con lo scambio dei doni alla presenza del sindaco di Ittiri, Antonio Sau e dell'assessore Baingio Cuccu. Il 23° Premio Zenìas è stato assegnato dalla giuria alla Dinamo basket. A ritirare il premio (una scultura in argento del bronzetto itifallico) è stato in rappresentanza della società Giuseppe Cuccurese. Presenti anche il coach della Dinamo Women Paolo Citrini, il responsabile del settore giovanile della Dinamo Peppe Mulas. Premiato con il riconoscimento Manos de Oro, lo scultore Augusto Mola ha fatto dono a Ittiri di una scultura in argilla rossa, uno splendido busto di donna con la bottoniera. Erano presenti anche Beniamino Meloni presidente dell’Ufi, Unione Folklorica Italiana, e il sindaco di Usini Antonio Brundu. La cerimonia ha anche segnato il passaggio di consegne dallo storico presidente dell'associazione Ittiri Cannedu, Piero Simula, al nuovo presidente Giuseppe Calvia, che ha ringraziato tutti.

