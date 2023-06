Riconferma alla guida di Terranostra Coldiretti Nord Sardegna. L’agrichef Antonio Demontis, titolare insieme alla famiglia dell’agriturismo Su Recreu a Ittiri e di una azienda di allevamento, è stato riconfermato alla guida di Terranostra Coldiretti Nord Sardegna.

Ad affiancarlo, per i prossimi 5 anni, sarà ancora Luca Filigheddu dell’agriturismo La Colti di Arzachena, che ricoprirà l’incarico di vice.

«Ringrazio tutti i componenti dell’assemblea per avermi ancora una volta accordato la loro fiducia e lavorerò con tutti per ripagarla cercando di portare avanti idee e progetti in linea con la crescita di questi anni – sottolinea Demontis -. Purtroppo lo scorso mandato è stato contraddistinto dai difficili anni del Covid che non hanno permesso di completare tutto quello che avevamo impostato e voluto, adesso però rilanceremo l’azione per mettere in campo anche altri progetti come le fattorie didattiche all’aperto, show cooking e nuovi eventi ci impegneremo ancora affinché Terranostra si possa promuovere al meglio nella seconda provincia più grande della Sardegna».

«Tra i nostri obiettivi ci sono quelli di creare progetti che possano unire le tradizioni e le importanti realtà che vantano i territori di Sassari con quelli della Gallura, Logudoro e Meilogu – conclude Demontis – con tutto il Consiglio cercheremo di attivare e rilanciare sinergie e progetti nelle piazze, come quelli con le scuole e tutti gli agrichef, per creare una connessione forte tra Mercati di Campagna Amica, le fattorie didattiche e la buona cucina».

