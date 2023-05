A Ittiri stanno iniziando i lavori di bitumazione di importanti arterie cittadine. Tratti in cui la viabilità è in forte degrado. Contratto dall'Amministrazione comunale un mutuo di 300 mila euro, a cui si somma un finanziamento ministeriale di altri 300mila, per un totale di 600mila euro.

Le strade sono via IV Novembre, via Boccaccio, via Sassari, via Ospedale, comprese alcune strade secondarie limitrofe. Mentre via Umberto e via Missingiagu saranno interessate parzialmente dagli interventi.

Previsti prossimamente dall'Amministrazione comunale ulteriori interventi sulla viabilità e manutenzione di altre zone del centro abitato.



