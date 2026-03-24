Bonnanaro, nel cuore del Mejlogu, si prepara ad accogliere la tappa del viaggio di Itinerari nei Borghi, la rassegna promossa dall’ASD Sardegna Sport, Cultura Territorio e dall’Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres che rinnova e rafforza il proprio percorso di valorizzazione dei piccoli centri della Sardegna. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto si conferma come un’iniziativa capace di mettere in rete territori, comunità e associazioni, costruendo un calendario diffuso che accompagnerà visitatori, appassionati e turisti itineranti da primavera all’autunno.

L’appuntamento è fissato questo weekend, sabato 28 e domenica 29 marzo, a Bonnanaro, con due giorni dedicati alla scoperta del borgo attraverso attività che uniscono storia, natura e comunità: dai giochi della tradizione ai laboratori enogastronomici e artigianali, dalle esperienze all’aria aperta ai momenti di condivisione legati ai prodotti e ai saperi locali.

«Il senso di questo progetto – spiegano Salvatorico Sanna e Rosario Musmeci, che rappresentano le due associazioni promotrici e organizzatrici – è aprire le porte dei borghi e creare occasioni reali di incontro. Non si tratta solo di visitare luoghi, ma di viverli, entrando in relazione con le comunità e con le loro identità. Un’impostazione che si inserisce nel più ampio percorso di promozione del turismo itinerante, contribuendo a rafforzare l’idea di un’Isola accessibile, diffusa e attrattiva anche al di fuori dei tradizionali flussi stagionali. È così che immaginiamo una Sardegna capace di accogliere e raccontarsi durante tutto l’anno».

Il commento del sindaco di Bonnanaro Giovanni Carta: «Ospitare Itinerari nei Borghi 2026 è per Bonnanaro motivo di grande soddisfazione. È un’opportunità importante per raccontare il nostro paese, le nostre tradizioni e il lavoro quotidiano della comunità. Iniziative come questa ci permettono di aprirci, di accogliere visitatori e di valorizzare ciò che siamo, in un’ottica di crescita condivisa e di sviluppo del territorio. È così che si costruiscono progetti solidi, capaci di generare ricadute reali sui territori e di rafforzare l’identità dei nostri borghi».

Ad aprire il programma saranno le attività dedicate alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali, con momenti pensati per coinvolgere comunità, visitatori e famiglie in un’esperienza autentica e condivisa. Sabato 28 saranno i giochi della tradizione ad animare le vie del paese ad aprire le danze già dalla mattina mentre alle 16, al Centro Sociale, appuntamento con il laboratorio enogastronomico dello chef ed enogastronomo Mario Sechi sui piatti della tradizione locale.

Alle 17 ci sarà un interessante laboratorio sull’impiego della grande protagonista del territorio, la ciliegia, in ambito cosmetico a cura dell’azienda Kariasa di Zonca impresa agricola. A seguire lo showcooking con l’abbinamento dei vini e dei dolci di Bonnanaro che metterà insieme i produttori locali, sotto la sapiente regia di Mario Sechi: la cantina Polinas, l’azienda vitivinicola Ledda e le prelibatezze di Chiara Serra, di Chiara Cake Art.

Domenica spazio alle esperienze all’aria aperta con percorsi di cicloturismo organizzato da ASD Sardegna Sport e Natura e iniziative di orienteering urbano a cura di Adventure Guide, pensate per esplorare il borgo e il suo paesaggio con uno sguardo attivo e partecipato.

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