Dopo 4 mesi di isolamento sono finalmente partiti i lavori per il ripristino delle linee telefoniche e di internet, criticità presenti nel centro storico di Castelsardo. L’amministrazione comunale ha avviato gli interventi per riparare il danno. L’opposizione con una interrogazione aveva sollevato il problema.

«Il 28 novembre la maggioranza ha bocciato la nostra mozione per interpellare Prefetto e Agcom sostenendo che "la ditta stesse già intervenendo - sostiene il gruppo di Castelsardo bene comune- mentre il 10 dicembre è stato posato il nuovo asfalto in via Trieste, proprio dove si trova il guasto e dove ora si sta scavando di nuovo».

Dopo la bocciatura della maggioranza alla mozione presentata in aula, i consiglieri di minoranza hanno inviato una segnalazione formale alla Prefettura di Sassari e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Dal 10 settembre scorso infatti, un intero quartiere si è trovato costretto a vivere in assenza del segnale internet.

«Una situazione insostenibile per un’area abitata prevalentemente da anziani, per i quali il telefono non è un lusso, ma un salvavita, considerato inoltre che nella medesima area, la copertura del segnale per la telefonia mobile risulta essere assente o estremamente debole e discontinua, rendendo di fatto impossibile l'utilizzo di mezzi di comunicazione alternativi in caso di necessità». I lavori dovrebbero concludersi entro il 18 gennaio.

