Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte che collega Banari con Siligo, crollato a seguito del maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi. Con questo intervento sarà permesso temporaneamente il transito su una corsia a senso unico alternato, nell’attesa della realizzazione definitiva che riporterà al ripristino della viabilità ordinaria.

Un intervento che ha soddisfatto le due amministrazioni comunali guidate da Francesco Basciu e Giovanni Porcheddu.

«Ringraziamo l’amministratore Straordinario della provincia di Sassari, il dirigente del settore preposto alla viabilità per l’attenzione manifestata in queste due settimane di isolamento della nostra comunità. Grazie a tutte le persone e istituzioni che si sono interessate. Noi abbiamo utilizzato tutti i mezzi a nostra disposizione per creare attenzione sul nostro caso specifico, coinvolgendo le istituzioni competenti. Nei prossimi giorni, valutate le reali condizioni della struttura, ne sapremo di più sulle tempistiche», si legge in una nota congiunta.

