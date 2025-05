Villa Maria Pia è pronta ad accogliere algheresi e turisti per Monumenti Aperti 2025. Nel weekend del 10 e 11 maggio l’antico casale d’epoca verrà inaugurato con un incontro pubblico durante il quale sarà illustrata la storia dell’edificio collocato tra la città e la laguna. L’ex colonia penale in disuso ospiterà, temporaneamente, il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari, in attesa che il Palazzo Civico di via Columbano, in via di ristrutturazione, torni a essere agibile. A raccontare di Villa Maria Pia sabato mattina saranno lo storico Antonio Budruni e l'associazione "Pro Arte" Alghero con il suo direttore artistico Domenico Balzani.

