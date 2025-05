Pulizia, messa in sicurezza e ripristino per le passerelle di Maria Pia. L’amministrazione comunale, in questi giorni, ha dato mandato per un restyling dei camminamenti che attraversano il sistema dunale e che, dalla pineta, arrivano sino alla spiaggia. Lo fa sapere il sindaco Raimondo Cacciotto, mostrando le immagini degli interventi sulla sua pagina social. Un lavoro necessario che renderà uno dei litorali più belli della costa nord, ancora più pratico e funzionale.

Mentre è ancora c’è da fare per quanto riguarda gli accessi alle spiagge per le persone con disabilità. Da più parti, ormai da anni, si chiede il posizionamento di passerelle adatte al passaggio di carrozzine e non solo sul lungomare Lido, ma anche nei vari punti della pineta di Maria Pia.

Pedane praticabili da chi ha difficoltà motorie che arrivino fino al mare e abbastanza larghe da poter fare manovra per il dietrofront.

© Riproduzione riservata