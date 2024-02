Il Comune di Castelsardo aderisce a “Casa dolce Casa” il progetto della Asl di Sassari sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica. L’iniziativa prevede iniziative di formazione e informazione rivolte alle famiglie con figli dai 0 ai 14 anni, sui fattori potenzialmente rischiosi presenti nelle quattro mura che possono originare incidenti domestici, così da evitarli e gestirli al meglio.

Avvelenamento, traumi e schiacciamento, folgorazioni, ustioni, ingestione di corpo estraneo, soffocamento, morso di animale: saranno questi i temi principali che verranno trattati nei corsi tenuti dal personale della Asl di Sassari e che interesseranno anche Castelsardo, presente tra i comuni con le sedi dei Consultori familiari.

Alla fine del corso le famiglie saranno in grado di conoscere i pericoli, nascosti, ma presenti, all’interno delle abitazioni; avranno gli strumenti per prevenirli e avranno i contatti dei centri di riferimento qualora dovesse comunque succedere qualcosa. Seguiranno le modalità per l’adesione per Castelsardo per l’appuntamento il 14 novembre 2024.

