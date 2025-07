Pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco sulle strade del Sassarese. Il primo scontro verso le 16 a Predda Niedda, nel capoluogo: sono rimaste coinvolte due auto, in un incrocio. I conducenti, unici occupanti, sono stati trasportati all'ospedale per un controllo.

Anche il secondo incidente è avvenuto a un incrocio, in via Marina a Sorso:

due le occupanti nella utilitaria e quattro adulti più due bambini nell'altra autovettura.

Due adulti e i due bambini sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le vetture. Sul posto due ambulanze del 118 e Polizia Locale per rilievi e viabilità.

