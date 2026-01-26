caniga
26 gennaio 2026 alle 20:07aggiornato il 26 gennaio 2026 alle 20:08
Incidente sul lavoro a Sassari, grave un operaio di 45 anniL’uomo è ricoverato in codice rosso al Santissima Annunziata
Incidente sul lavoro nella borgata di Caniga a Sassari. Un operaio di 45 anni, per cause in corso di accertamento, ha subito un trauma toracico intorno alle 17.30 in un’azienda.
L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Sull'episodio indaga la polizia di Stato.
