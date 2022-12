Un fienile distrutto dalle fiamme e danni ingenti per un magazzino e la sala mungitura. Il vasto incendio divampato nell’azienda agricola, in località Sa Turrina Manna, nelle campagne di Tula, ha ridotto in cenere quintali di rotoballe di fieno.

Sul posto sono intervenuti più mezzi dei vigili del fuoco del comando di Sassari, diverse squadre che a turno hanno dovuto lavorare per molte ore prima di sedare l’incendio. Le operazioni di spegnimento cominciate dalle 20.30 di venerdì, sono proseguite durante tutta la notte e nella mattinata.

La situazione è ritornata alla normalità soltanto nel pomeriggio alle 17, dopo la bonifica e il monitoraggio per verificare eventuali crolli o situazioni di pericolo. Le lingue di fuoco hanno divorato il capannone con muri perimetrali di calcestruzzo, pilastri, travi in acciaio e tetto in lamiera, raggiungendo anche un deposito di mezzi agricoli.

Al vaglio dei pompieri e dei carabinieri, giunti sul posto, le cause che hanno scatenato il rogo.

