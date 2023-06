Paura in via Regoli a Sassari. Per cause ancora da accertare, intorno alle 11 di stamattina, sono scaturite delle fiamme da un appartamento lungo la strada, a poca distanza dal teatro Comunale.

Per fortuna in quel momento all’interno dell’abitazione non si trovava nessuno a parte gli animali dei residenti. I due cani presenti sono stati salvati in tempo, così come sembrerebbe i pappagalli, niente da fare invece per un gatto che era in casa ed è deceduto a causa delle esalazioni.

Sul posto sono subito intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio prima che si propagasse. Molto intenso il fumo che si è sprigionato dalla casa, provocato da un rogo che, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato in particolare la cucina.

