Il cantiere aprirà a metà settembre e i lavori verranno conclusi entro l'autunno del 2026. La casa della Dinamo Banco di Sardegna Sassari sarà oggetto di un intervento profondo che prevede lo scoperchiamento dell'impianto e il rifacimento della copertura e, al termine del prossimo campionato di basket di serie A, la realizzazione della nuova pavimentazione.

La giunta comunale ha dato oggi il via libera al progetto esecutivo e al cronoprogramma del primo e secondo stralcio dell'appalto integrato da 9 milioni di euro, per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di completamento del palasport.

Al termine dei lavori il PalaSerradimigni sarà restituito alla città come struttura polivalente: «Grazie alla riduzione del 25% dei tempi di realizzazione dell'opera, entro il 2026 contiamo di disporre di una moderna struttura da restituire al basket, ma anche al volley, al judo, al karate, alla ginnastica e a tutte le altre discipline che storicamente hanno avuto casa al PalaSerradimigni», spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna.

«Da qui riparte un complessivo ripensamento di tutta quest'area di Sassari, la cui vocazione quasi naturale è quella di ospitare la "cittadella dello sport", con tanto di servizi e di attività connesse a questo scopo», aggiunge il sindaco Giuseppe Mascia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata