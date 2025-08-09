Con una delibera approvata ieri, Alghero aderisce al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e al Comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi (6-12 ottobre, motto “Imagine all the people”).

«Di fronte all’escalation di guerre, al massacro in Palestina e alle violazioni dei diritti umani – dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto – Alghero sceglie di schierarsi per la pace. Serve un segnale forte e condiviso per condannare con un’unica voce gli orrori dell’attualità».

Il Comune parteciperà al progetto “Adotta un Popolo” e coinvolgerà le scuole nel programma nazionale di educazione civica “Immagina”, per formare giovani costruttori di pace. 

