Sarà il giovane artista Ludwig (Ludovico Franchitti), cantante che ha raggiunto una grande popolarità, ad animare la giornata di Ferragosto a Castelsardo, il borgo che si accende con i fuochi di artificio lo spettacolare show pirotecnico curato da Oliva Fireworks, e che partirà dallo skyline del castello dei Doria alla mezzanotte.

Ludwig, produttore, dj e cantante romano, impegnato nei più importanti festival nazionali e fresco della sua nuova hit "Bollente”, porterà sul palco una energetica performance unica. Nei giorni scorsi era stato annullato il concerto dell’artista Aka7even, la cui esibizione era prevista per la notte del 15 agosto, un evento cancellato «a causa di impedimenti indipendenti dalla nostra volontà», ha detto l’amministrazione comunale che si è detta dispiaciuta.

Confermate invece le altre presenze artistiche, quali Luk3, giovanissima promessa della musica italiana, Renee La bulgara, famosa dj radiofonica col suo elegante sound che mette tutti d'accordo. Ma il clou dello spettacolo saranno i fuochi di artificio con “La Notte dei fuochi”.

