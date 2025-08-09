raid vandalici
09 agosto 2025 alle 08:44
Sassari, un cassonetto incendiato e uno danneggiato nella notteL’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero una vicina abitazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un cassonetto bruciato e uno danneggiato stanotte a Sassari.
Alle 3.40 in via Principessa Maria un contenitore ha preso fuoco a un paio di metri da un'abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha estinto il rogo. In corso indagini sulle cause dell'incendio.
© Riproduzione riservata