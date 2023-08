Altra giornata di incendi in Sardegna con il Canadair della Protezione civile nazionale impegnato nelle campagne tra Nulvi e Tergu, in zona Ruspina non lontano dal nuraghe Alvu.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco della sede centrale di Sassari e del distaccamento estivo di Valledoria e alcuni elicotteri regionali.

Il rogo è stato spento e l'area bonificata.

Fiamme anche alla periferia di Sardara: oltre alle squadre a terra si è alzato in volo il Super Puma.

Due elicotteri della flotta regionale hanno operato su un incendio nelle campagne di Aritzo.

Per domani la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino per il pericolo di incendi "Alto" in quasi tutta la Sardegna.

