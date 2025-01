Scade il 21 febbraio il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla Compagnia Barracellare di Ozieri. La giunta comunale ha approvato un bando apposito con l’intento di rilanciare la compagnia, che ha necessità di nuovi ingressi giovani, uomini e donne, che possano garantire la continuità dei servizi. «È intendimento dell’amministrazione comunale rilanciare e potenziare l’attività e il ruolo della compagnia barracellare», sostiene il sindaco Marco Peralta, «valorizzare quindi il ruolo che è chiamata a svolgere con compiti sempre più rilevanti in campo di prevenzione incendi, supporto per le attività di protezione civile, polizia locale, sorveglianza e salvaguardia del territorio e di collaborazione in occasione di eventi e manifestazioni».

In questa ottica di potenziamento è stata svolta, negli ultimi mesi, una preventiva attività di verifica dei requisiti per il mantenimento della necessaria qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, al fine di verificare i requisiti degli agenti idonei a garantire i servizi. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione le risorse necessarie per le visite mediche e per le verifiche della competenza nel maneggio delle armi.

Inoltre è stata realizzata un’azione di potenziamento della dotazione di mezzi e attrezzature della compagnia barracellare, tramite l’utilizzo di appositi finanziamenti regionali con una spesa di circa 120.000 euro. Ci saranno due nuovi automezzi e attrezzature, che consentiranno in particolare di garantire un servizio più adeguato nella prevenzione incendi.

© Riproduzione riservata