A causa di problemi tecnici, l’Enas - Ente acque della Sardegna – sta riavviando l’acquedotto Coghinas 2 in ritardo rispetto a quanto previsto.

In particolare a Porto Torres l'erogazione è garantita nel centro abitato dai pozzi di Li Pidriazzi, ma slitta al pomeriggio la riapertura per il quartiere di Serra Li Pozzi.

Nei paesi di Castelsardo, Valledoria, Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d'Agultu, la riapertura dell’erogazione è legata al ripristino della fornitura di acqua grezza da parte di Enas nei potabilizzatori di Castelsardo e Pedra Majore. Per quanto riguarda la città di Sassari, stamattina è stata ripristinata l’erogazione negli orari prestabiliti nei quartieri serviti dai serbatoi di via Milano e Quota 300 di Serra Secca.

Non essendo ancora arrivata l’acqua grezza al potabilizzatore di Truncu Reale, durante la giornata sarà necessario effettuare ulteriori interruzioni per ripristinare le scorte, ora in sofferenza, nei serbatoi d’accumulo cittadini. I livelli sono costantemente monitorati.

Nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro - Centro storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna, - sarà slittata al pomeriggio la riapertura dell’erogazione che era in precedenza prevista per le 10.

