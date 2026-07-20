Oltre un milione e 300mila euro per rendere la città più curata, sicura e accogliente. La Giunta di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto accelera sul programma di manutenzioni e riqualificazione urbana finanziato con la recente variazione di bilancio da circa 10 milioni di euro, destinando 1.341.000 euro a una serie di interventi che spaziano dal verde pubblico alle strade, dagli edifici comunali agli impianti sportivi. La quota più consistente, pari a 638 mila euro, sarà investita nella prosecuzione del progetto di riqualificazione del verde urbano. Il piano prevede nuove piantumazioni, potature e interventi di manutenzione che andranno a completare il lavoro già avviato in numerose vie cittadine, dove nei mesi scorsi sono stati messi a dimora nuovi alberi e riqualificate aiuole e fioriture. <Investiamo nel decoro urbano con grande convinzione per migliorare l'ordine e l'immagine della città, rendendola sempre più bella e accogliente - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - fin dal nostro insediamento abbiamo scelto di puntare su un progetto organico di riqualificazione, costruito anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini>. Tra gli interventi finanziati figurano anche 122 mila euro per la manutenzione della pavimentazione del centro storico e altri 122 mila euro destinati al ripristino delle buche stradali, due azioni considerate prioritarie per migliorare sicurezza e fruibilità degli spazi urbani. La manovra prevede inoltre 145 mila euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, con particolare attenzione agli edifici scolastici, e 37 mila euro per la realizzazione di una pista antincendio nelle campagne di Santa Maria La Palma. <Un lavoro articolato e mirato - commenta l'assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro - con l'obiettivo di consolidare il programma di rigenerazione del decoro urbano, intervenendo sia sulle esigenze quotidiane sia sulle emergenze che inevitabilmente si presentano>. Le risorse stanziate consentiranno infine di finanziare l'adeguamento degli impianti dell'Anfiteatro Ivan Graziani, la realizzazione di nuove passerelle nella Pineta di Maria Pia e l'acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi cittadini.





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